на четырех полках стояло 164 книги.Когда с первой полки сняли 16,со второй переставили на третью а на четвёртую 12 новых книг,то на всех полках книг оказалось поровну.Сколько книг было в каждой полке первоначально.

Математика

на четырех полках стояло 164 книги.Когда с первой полки сняли 16,со второй переставили на третью а на четвёртую 12 новых книг,то на всех полках книг оказалось поровну.Сколько книг было в каждой полке первоначально.

Автор: Гость