на четырех полках стояло 164 книги.Когда с первой полки сняли 16,со второй переставили на третью а на четвёртую 12 новых книг,то на всех полках книг оказалось поровну.Сколько книг было в каждой полке первоначально.

Математика
на четырех полках стояло 164 книги.Когда с первой полки сняли 16,со второй переставили на третью а на четвёртую 12 новых книг,то на всех полках книг оказалось поровну.Сколько книг было в каждой полке первоначально.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, книг на полке было х, тогда х-16 первая полка х-х=0 вторая полка х+х=2х третья полка х+12 четвертая полка тогда уравнение можно записать так х-16+2х+х+12=164 4х-4=164 4х=164+4 х=168/4 х=42 книги первоначально
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