на четырех полках стояло 164 книги.Когда с первой полки сняли 16,со второй переставили на третью а на четвёртую 12 новых книг,то на всех полках книг оказалось поровну.Сколько книг было в каждой полке первоначально.
Математика
на четырех полках стояло 164 книги.Когда с первой полки сняли 16,со второй переставили на третью а на четвёртую 12 новых книг,то на всех полках книг оказалось поровну.Сколько книг было в каждой полке первоначально.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, книг на полке было х, тогда х-16 первая полка х-х=0 вторая полка х+х=2х третья полка х+12 четвертая полка тогда уравнение можно записать так х-16+2х+х+12=164 4х-4=164 4х=164+4 х=168/4 х=42 книги первоначально
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
1 заец + 1 белка вместе весят 6 килограмм. 4 белки + 3 зайца весят 20 килограмм. Сколько весит одна белка? Сколько весит один заяц?
Математика
Физика
С каким ускорением двигался поезд на некотором участке пути,если за 12 с его скорость возрасла на 6 м\с?