начерти в тетради 3 одинаковых прямоугольника,длины каждого из них 3см и 4 см .Проведи в каждом из них один отрезок так,чтобы он разделил первый прямоугольник на два равных прямоугольника,второй-на два равных треугольника,а тре...
Математика
начерти в тетради 3 одинаковых прямоугольника,длины каждого из них 3см и 4 см .Проведи в каждом из них один отрезок так,чтобы он разделил первый прямоугольник на два равных прямоугольника,второй-на два равных треугольника,а третий-на прямоугольник и квадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чертишь прямоугольники в первом ширину делишь пополам и проводишь отрезок, у тебя получится два прямоугольника со сторонами 4см и 1,5см во втором соединяешь отрезком два противоположных угла и получаешь два треугольника в третьем делишь длину на 3см и 1см и проводишь отрезок, получаешь квадрат со сторонами 3см и 3см и прямоугольник со сторонами 3см и 1см
Гость:
1)чертим прямоугольник делим его пополам получается 2 прямоугольника 4см и 1,5см 2)чертим прямоугольник и проводим наискось от угла до угла получится 2 триугольника 3)чертим прямоугольник отмеряем 3 см проводим вниз так чтоб во второй половине окозалось 1см получится должно так квадрат 3см на 3см прямоугольник 3см на 1см
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