начерти в тетради 3 одинаковых прямоугольника,длины каждого из них 3см и 4 см .Проведи в каждом из них один отрезок так,чтобы он разделил первый прямоугольник на два равных прямоугольника,второй-на два равных треугольника,а тре...

Гость: Гость:

чертишь прямоугольники в первом ширину делишь пополам и проводишь отрезок, у тебя получится два прямоугольника со сторонами 4см и 1,5см во втором соединяешь отрезком два противоположных угла и получаешь два треугольника в третьем делишь длину на 3см и 1см и проводишь отрезок, получаешь квадрат со сторонами 3см и 3см и прямоугольник со сторонами 3см и 1см