Найти углы равнобедренной трапеции, если один из её углов на 30 градусов больше второго
Геометрия
Найти углы равнобедренной трапеции, если один из её углов на 30 градусов больше второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+30=180 2х=150 х=75 75+30=105 Углы при основании равны. Значит, углы равны попарно 75 градусов и 105 градусов.
Гость:
так как углы равнобедренной трапеции, прилежащие к каждому основанию равны, то получим две пары углов допустим один угол х, тогда х+х+30°=180° 2х=180°-30° х=150°/2 х=75° одна пара углов 75°+30°=105° вторая пара
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