Найти углы равнобедренной трапеции, если один из её углов на 30 градусов больше второго

х+х+30=180 2х=150 х=75 75+30=105 Углы при основании равны. Значит, углы равны попарно 75 градусов и 105 градусов.

Гость: Гость:

так как углы равнобедренной трапеции, прилежащие к каждому основанию равны, то получим две пары углов допустим один угол х, тогда х+х+30°=180° 2х=180°-30° х=150°/2 х=75° одна пара углов 75°+30°=105° вторая пара