Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать сабака. Найдите расстояние между крайними точками окружности, по которой может бе...

Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать сабака. Найдите расстояние между крайними точками окружности, по которой может бегать сабака.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно начертить круг, радиус которого равен 3 см.   Наибольшее расстояние между крайними точками - это диаметр круга. 3*2=6 (м) 
Гость:
расстояние между крайними точками окружности, по которой может бегать сабака - равно диаметру этой окружности, т.е. d=2r=2*3=6м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему будет равна сумма всех двузначных натуральных чисел, каждое из которых в четыре раза больше суммы его цифр?
Ответить
Математика
Чему равна сумма всех двузначных чисел, если каждое из них в четыре раза больше суммы его цифр?
Ответить
Математика
Помогите!!!!! Контрольную работу писали 28 учеников.Отметку (5) получили 7 человек.отметку (4) -14 человек,а все остальные учащиеся получили отметк...
Ответить
Математика
из книги выпал кусок,состоящий из подряд идущих листов.Оказалось,что номера первой и последней его страниц-трёхзначные числа,в записи которых участ...
Ответить
Математика
двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 144 детали.Один из них вытачивает 7 деталей в 1 час. У какого рабочего производительность труда...
Ответить