Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать сабака. Найдите расстояние между крайними точками окружности, по которой может бе...

Математика

Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать сабака. Найдите расстояние между крайними точками окружности, по которой может бегать сабака.

Автор: Гость