Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать сабака. Найдите расстояние между крайними точками окружности, по которой может бе...
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать сабака. Найдите расстояние между крайними точками окружности, по которой может бегать сабака.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно начертить круг, радиус которого равен 3 см. Наибольшее расстояние между крайними точками - это диаметр круга. 3*2=6 (м)
Гость:
расстояние между крайними точками окружности, по которой может бегать сабака - равно диаметру этой окружности, т.е. d=2r=2*3=6м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему будет равна сумма всех двузначных натуральных чисел, каждое из которых в четыре раза больше суммы его цифр?
Математика
Математика
Помогите!!!!! Контрольную работу писали 28 учеников.Отметку (5) получили 7 человек.отметку (4) -14 человек,а все остальные учащиеся получили отметк...
Математика
из книги выпал кусок,состоящий из подряд идущих листов.Оказалось,что номера первой и последней его страниц-трёхзначные числа,в записи которых участ...