Чему равна сумма всех двузначных чисел, если каждое из них в четыре раза больше суммы его цифр?
Математика
Чему равна сумма всех двузначных чисел, если каждое из них в четыре раза больше суммы его цифр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа 12, 24, 36, 48. Их сумма - 12+24+36+48 = 120
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