Помогите!!!!! Контрольную работу писали 28 учеников.Отметку (5) получили 7 человек.отметку (4) -14 человек,а все остальные учащиеся получили отметку (3).Сколько процентов учеников написали работу на (4) и (5)?Сколько процентов ...
Математика
Помогите!!!!! Контрольную работу писали 28 учеников.Отметку (5) получили 7 человек.отметку (4) -14 человек,а все остальные учащиеся получили отметку (3).Сколько процентов учеников написали работу на (4) и (5)?Сколько процентов учащиеся получили за работу отметку (3)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+14=21 (уч.) - написали работу на 4 и 5 2) 21*100:28=75 % - написали работу на 4 и 5 3) 100%-75%=25% - получили отметку 3
Гость:
1) 7+14=21(уч)- написали на 4 и 5 2) 21*100:28=75%-написали на 4 и 5 3) 100%-75%=25% Ответ: 25% учащихся получили за работу(3).
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