Помогите!!!!! Контрольную работу писали 28 учеников.Отметку (5) получили 7 человек.отметку (4) -14 человек,а все остальные учащиеся получили отметку (3).Сколько процентов учеников написали работу на (4) и (5)?Сколько процентов ...

Математика

Помогите!!!!! Контрольную работу писали 28 учеников.Отметку (5) получили 7 человек.отметку (4) -14 человек,а все остальные учащиеся получили отметку (3).Сколько процентов учеников написали работу на (4) и (5)?Сколько процентов учащиеся получили за работу отметку (3)?

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