Для детского сада за х тенге купили 7 игрушечных машин по одинаковой цене, за у тенге - 8 кукол по одинаковой цене. Сколько тенге стоит одна игрушечная машина и одна кукла
Математика
Для детского сада за х тенге купили 7 игрушечных машин по одинаковой цене, за у тенге - 8 кукол по одинаковой цене. Сколько тенге стоит одна игрушечная машина и одна кукла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/7 стоит машина у/8 стоит кукла
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