Для детского сада за х тенге купили 7 игрушечных машин по одинаковой цене, за у тенге - 8 кукол по одинаковой цене. Сколько тенге стоит одна игрушечная машина и одна кукла

Математика

Для детского сада за х тенге купили 7 игрушечных машин по одинаковой цене, за у тенге - 8 кукол по одинаковой цене. Сколько тенге стоит одна игрушечная машина и одна кукла

Автор: Гость