чем объясняются строгие меры наказания за неучастие в выборах в отдельных странах?

Гость: Гость:

Из-за массовой неявки избирателей могут сорваться выборы. В результате такая ситуация ставит государство и политически активных граждан в трудное положение,вынуждает власти снижать норму явки избирателей тем самым придает результатам выборов внешне менее демократический характер, усиливает политическую нестабильность в обществе, ослабляет и деформирует связь государства с народом. Ну и финансовые затраты на проведение таких мероприятий.Этим и объясняются.