мотоциклист едет из города в село,расстояние до которого 120км. Сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км?составте выражение и найдите его значение при a=40.60.80

Математика

мотоциклист едет из города в село,расстояние до которого 120км. Сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км?составте выражение и найдите его значение при a=40.60.80

Автор: Гость