мотоциклист едет из города в село,расстояние до которого 120км. Сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км?составте выражение и найдите его значение при a=40.60.80
Математика
мотоциклист едет из города в село,расстояние до которого 120км. Сколько километров ему осталось проехать,если он уже проехал a км?составте выражение и найдите его значение при a=40.60.80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-а км осталось проехать при a=40, 120-40=80км при a=60, 120-60=60км при a=80, 120-80=40км
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