B(-7;4;-3)   Найдите сумму расстоянии от т.B до Ox и Oyz.

Гость: Гость:

Опустим перпендикуляр из точки В на ось Ох. Х(-7;0;0) - основание перпендикуляра. Находим расстояние ВХ. ВХ²=4²+3²=16+9=25 ВХ=5 Опустим перпендикуляр из точки В на плоскость Оуz. M(0;4;-3) - основание перпендикуляра. Находим расстояние ВМ. ВМ²=7² ВМ=7 Находим сумму расстояний. 5+7=12 Ответ. 12