B(-7;4;-3)   Найдите сумму расстоянии от т.B до Ox и Oyz.

Геометрия
B(-7;4;-3)   Найдите сумму расстоянии от т.B до Ox и Oyz.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустим перпендикуляр из точки В на ось Ох. Х(-7;0;0) - основание перпендикуляра. Находим расстояние ВХ. ВХ²=4²+3²=16+9=25 ВХ=5   Опустим перпендикуляр из точки В на плоскость Оуz. M(0;4;-3) - основание перпендикуляра. Находим расстояние ВМ. ВМ²=7² ВМ=7   Находим сумму расстояний. 5+7=12   Ответ. 12 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь пять верных равенств,используя следующие значения площади:   15 см2,800м2,30000см2,19га,23м2,8соток,3м2,1900а,2300дм2,1500мм2.
Ответить
Математика
в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.
Ответить
Русский язык
Разобрать  по  состау слова ; Лисонька, коровушка.
Ответить
Физика
Гроза бушует в 3 км от туристического лагеря. Через какое время после вспышки молнии туристы слышат удар грома?
Ответить
Математика
ИЗ 560м ткани сшили 140 одинаковых платьев.Сколько ткани пойдёт на 180 таких же платьев?  Автобус ехал 2ч со скоростью 55км/ч и сделал остановку.До...
Ответить