B(-7;4;-3) Найдите сумму расстоянии от т.B до Ox и Oyz.
Геометрия
B(-7;4;-3) Найдите сумму расстоянии от т.B до Ox и Oyz.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустим перпендикуляр из точки В на ось Ох. Х(-7;0;0) - основание перпендикуляра. Находим расстояние ВХ. ВХ²=4²+3²=16+9=25 ВХ=5 Опустим перпендикуляр из точки В на плоскость Оуz. M(0;4;-3) - основание перпендикуляра. Находим расстояние ВМ. ВМ²=7² ВМ=7 Находим сумму расстояний. 5+7=12 Ответ. 12
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