Гроза бушует в 3 км от туристического лагеря. Через какое время после вспышки молнии туристы слышат удар грома?

Физика

Гроза бушует в 3 км от туристического лагеря. Через какое время после вспышки молнии туристы слышат удар грома?

Автор: Гость