Гроза бушует в 3 км от туристического лагеря. Через какое время после вспышки молнии туристы слышат удар грома?
Физика
Гроза бушует в 3 км от туристического лагеря. Через какое время после вспышки молнии туристы слышат удар грома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=3 км=3000 м t=? t=s/v v=340 м/с t=3000/340 t≈8,8 с
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