разбор слов по составу подоконник
Русский язык
разбор слов по составу подоконник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка - под Корень - окон Суффикс - ник Основа - подоконник
Гость:
подоконник под-приставка окон-корень н-суффикс ик-суффикс подоконник-основа
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