периметр парал-мма 60 см.одна из его сторон на 6 см меньше другой.найдите длины сторон парал -мма
Геометрия
периметр парал-мма 60 см.одна из его сторон на 6 см меньше другой.найдите длины сторон парал -мма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=y-6 2x+2y=60 2(y-6)+2y=60 2y-12+2y=60 4y=72 y=18 x=18-6=12
Гость:
x=y-6 2x+2y=60 2(y-6)+2y=60 2y-12+2y=60 4y=72 y=18 x=18-6=12 ответ
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