периметр парал-мма 60 см.одна из его сторон на 6 см меньше другой.найдите длины сторон парал -мма

Геометрия

периметр парал-мма 60 см.одна из его сторон на 6 см меньше другой.найдите длины сторон парал -мма

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