даны точки K(2;-1;3) и M(1;-2;1).Разложите вектор KM по векторам i,j и k
Геометрия
даны точки K(2;-1;3) и M(1;-2;1).Разложите вектор KM по векторам i,j и k
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим координаты вектора КМ. КМ = (1-2; -2+1; 1-3) = (-1; -1; -2) (-1; -1; -2) = -1(1;0;0;) - 1(0;1;0) - 2(0;0;1)
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