Три большие и две маленькие коробки конфет дороже двух больших и трех маленьких коробок конфет на 30 руб, Сколько стоит большая коробка конфет, если она в 2 раза дороже маленькой?  ПОЖАЛУЙСТА,  БЕЗ УРАВНЕНИЙ, И НА УРОВНЕ   5-6 ...

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Вообще-то с помощью уравнений решают задачи уже с 4 класса ;) Условие: три большие и две маленькие коробки конфет дороже двух больших и трех маленьких коробок конфет на 30 руб, запишем как: (3б + 2 м) - (2б + 3м) = 30, отсюда следует, что б = м + 30, или простыми словами: одна большая коробка дороже маленькой на 30 рублей. Но с другой стороны известно, что большая коробка в 2 раза дороже маленькой, т.е. 2м = м + 30 м = 30, маленькая коробка стоит 30 рублей, значит большая 60 рублей.