как решить начертить два отрезка длиной 13 см 1 дм какой отрезок больше и на сколько какой отрезок меньше и насколько
Математика
как решить начертить два отрезка длиной 13 см 1 дм какой отрезок больше и на сколько какой отрезок меньше и насколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см значит один отрезок будет длиной 10см(эт первый отрезок), а другой 13см(эт второй отрезок) первый отрезок будет ментше второго на 3см а второй отрезок будет больше первого на 3см
Гость:
1дм=10см ⇒ чертишь отрезоки 10см и 13см 13-10=3см разница, значит отрезок в 10см на 3см короче отрезка в 13см и наоборот отрезок 13см на 3см длиннее отрезка в 10см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Перечислить изменение происходящее в организме растения в течении различных времён года)) помогите плиз....)
Физика
Как изменится ускорение тела, если массу тела увеличить в 2 раза,а действующую нанего силу в 2 раза уменьшить?
Математика
На автомашину положили сначала 2 1/3 т груза, а потом на 1 3/4 т больше. Сколько всего тонн груза положили на автомашину?