На автомашину положили сначала 2 1/3 т груза, а потом на 1 3/4 т больше. Сколько всего тонн груза положили на автомашину?
Математика
На автомашину положили сначала 2 1/3 т груза, а потом на 1 3/4 т больше. Сколько всего тонн груза положили на автомашину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/3+7/4=28/12+21/12=49/12 49/12+28/12=77/12= 6 5/12
Гость:
2 1/3+1 3/4=4 1/12т добавили 2 1/3+4 1/12=6 5/12т всего груза положили на автомашину
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