На автомашину положили сначала 2 1/3 т груза, а потом на 1 3/4 т больше. Сколько всего тонн груза положили на автомашину?

Математика

На автомашину положили сначала 2 1/3 т груза, а потом на 1 3/4 т больше. Сколько всего тонн груза положили на автомашину?

Автор: Гость