При полной нейтрализации едким натром 18 г органической кислоты образуется 26.8 г соли. О какой кислоте идет речь?
Химия
При полной нейтрализации едким натром 18 г органической кислоты образуется 26.8 г соли. О какой кислоте идет речь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R-COOH+NaOH = R-COONa+H2O n(R-COOH)=n(R-COONa) 18/(M(R)+45)=26.8/(M(R)+67) M(R)+45=18(M(R)+67)/26.8 26.8(M(R)+45)=18M(R)+1206 8.8M(R)=1206-1206 M(R)=0 эта кислота - муравьиная (у нас Mr(RCOOH)=45, а Mr(НCOOH)=46, будем считать, что это погрешность). Проверка: НCOOH+NaOH = НCOONa+H2O n(НCOOH)=18/46=0.39130434782609 моль m(НCOONa)=0.39130434782609*68=26.6г 26.6[latex]\approx[/latex]26.8
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