Расстояние между пристанями плот проплыл за 24 часа.Какую часть расстояния проплыл плот за 1 час,за 5 часов?
Математика
Расстояние между пристанями плот проплыл за 24 часа.Какую часть расстояния проплыл плот за 1 час,за 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 1 час плот проплыл 1/24 часть пути, а за 5 часов 5*1/24=5/24 части пути
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