Расстояние между пристанями плот проплыл за 24 часа.Какую часть расстояния проплыл плот за 1 час,за 5 часов?

Математика

Расстояние между пристанями плот проплыл за 24 часа.Какую часть расстояния проплыл плот за 1 час,за 5 часов?

Автор: Гость