26176разделить на(у умножить на 56-45856)=409

Математика
26176разделить на(у умножить на 56-45856)=409
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26176:(у* 56-45856)=409 у * 56-45856=26176:409 у*56=64+45856 у=45920:56 у=820
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