как разложить ьмногочлен на множители 3хв кубе-хув квадрате

Алгебра
как разложить ьмногочлен на множители 3хв кубе-хув квадрате
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x³-xy²=x(3x²-y²)=x(√3x-y)(√3x+y)
Гость:
[latex]\\3x^3-xy^2=\\ x(3x^2-y^2) [/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В равнобедренной трапеции один из углов равен 60градусов, боковая сторона равна 8см,а меньшее оснавание 7см.найдите среднюю линию трапеции.
Ответить
Математика
Для дачных участков выделили 56 га земли. Сколько получится участков, если площадь каждого будет 10 соток?
Ответить
Русский язык
Составить сказку из 8 предложений
Ответить
Математика
В 6 одинаковых коробках 30кг печенья. сколько кг печенья в 1 коробке? 2)Для окраски дома купили 24кг краски.после того как часть дома покрасили, ос...
Ответить
Геометрия
Биссектриса угла B прямоугольника ABCD делит его сторону на отрезки AO и OD так, что AO=2OD. Вычислите длины сторон прямоугольника, если его периме...
Ответить