как разложить ьмногочлен на множители 3хв кубе-хув квадрате
Алгебра
как разложить ьмногочлен на множители 3хв кубе-хув квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x³-xy²=x(3x²-y²)=x(√3x-y)(√3x+y)
Гость:
[latex]\\3x^3-xy^2=\\ x(3x^2-y^2) [/latex]
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