В равнобедренной трапеции один из углов равен 60градусов, боковая сторона равна 8см,а меньшее оснавание 7см.найдите среднюю линию трапеции.

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Пусть имеем трапецию ABCD,где BK и CM - высоты на основание AD Рассмотрим прямоугольный треугольник ABK. в нем угол ABK=30 градусов Сторона лежащая против угла 30 градусов равна половине гипотенузы, то есть AK=AB/2 AK=8/2=4 AK=MD=4 AD=AK+KM+MD=4+7+4=15 Средняя линия трапеции = (BC+AD)/2=(7+15)/2=22/2=11