Связной должен был доставить донесение из пункта А в пункт Б и вернуться обратно. Весь путь туда и обратно он проехал за 14,5 часов, причем, при движении от А до Б он проезжал в час по 30 км, а обратно по 28 км. Определить расс...
Алгебра
Связной должен был доставить донесение из пункта А в пункт Б и вернуться обратно. Весь путь туда и обратно он проехал за 14,5 часов, причем, при движении от А до Б он проезжал в час по 30 км, а обратно по 28 км. Определить расстояние от А до Б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - расстояние между пунктами. Тогда X/30 + X/28 = X * (14 + 15) / 420 = 29 * X / 420 = 14,5 , откуда Х = 210 км.
Гость:
пусть х ч он затратил на путь из А в Б, тогда (14,5 - х)ч он затратил на путь из Б в А. По условию известно, что при движении от А до Б он проезжал в час по 30 км, а обратно по 28 км. Составим уравнение: 30х = 28(14,5 - х) 30х = 406 - 28х 58х = 408 х = 7 7 ч он затратил на путь из А в Б 7 * 30 = 210 км расстояние от А до Б
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