Заполни квадрат числами так,чтобы сумма чисел равнялась 15 и в столбиках, и в строчках,и по диагонали 4 5 6

Математика

Заполни квадрат числами так,чтобы сумма чисел равнялась 15 и в столбиках, и в строчках,и по диагонали 4 5 6

Автор: Гость