Заполни квадрат числами так,чтобы сумма чисел равнялась 15 и в столбиках, и в строчках,и по диагонали 4 5 6
Математика
Заполни квадрат числами так,чтобы сумма чисел равнялась 15 и в столбиках, и в строчках,и по диагонали 4 5 6
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4 5 6 5 6 4 6 4 5
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