помогите пожалуйста ! химическая связь в соеденении хлора с элементом , в атоме которого распределение электронов по слоям 2е 8е 7е : 1) ионная 2) металлическая 3) ковалентная неполярная 4 ) ковалентная полярная
Химия
помогите пожалуйста ! химическая связь в соеденении хлора с элементом , в атоме которого распределение электронов по слоям 2е 8е 7е : 1) ионная 2) металлическая 3) ковалентная неполярная 4 ) ковалентная полярная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
элемент , в атоме которого распределение электронов по слоям 2е 8е 7е = Cl Cl + Cl - ковалентная неполярная химическая связь, т. к. взаимодействуют два одинаковых атома неметалла
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