помогите пожалуйста ! химическая связь в соеденении хлора с элементом , в атоме которого распределение электронов по слоям 2е 8е 7е : 1) ионная 2) металлическая 3) ковалентная неполярная 4 ) ковалентная полярная

Химия

помогите пожалуйста ! химическая связь в соеденении хлора с элементом , в атоме которого распределение электронов по слоям 2е 8е 7е : 1) ионная 2) металлическая 3) ковалентная неполярная 4 ) ковалентная полярная

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