Характеристика: Литий и фосфор! Символ: Относительная атомная масса: Заряд ядра: Число нейтронов: Число протонов: Общее число электронов: Номер периода: Ряд: Число электронных слоёв: Номер группы: Подгруппа: Число электронов на...
Химия
Характеристика: Литий и фосфор! Символ: Относительная атомная масса: Заряд ядра: Число нейтронов: Число протонов: Общее число электронов: Номер периода: Ряд: Число электронных слоёв: Номер группы: Подгруппа: Число электронов на последнем слое: Свойства элемента:
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Относительная атомная масса Li - 6,939 P - 30,9738 Заряд ядра Li +3 P +15 Число протонов (P+) Li 3 p+ P 15 p+ Число нейтронов (n0 (O - нулевой заряд, который пишется вверху) ) Li 4 nO P 16 nO Общее число электронов Li - 3 e P - 15 e Номер периода: Li - 2 номер P - 3 номер Число электронных слоёв: Li - 2 электронных слоя p - 3 электронных слоя Номер группы: Li - 1 P - 5 Подгруппа: Li - главная P - главная Число электронов на последнем слое: Li - 1 e P - 5 e Свойства элемента: Li - металл - отдача электронов P - неметалл - присоединение электронов
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