1.Можно ли надеяться, что прогресс науки и техники когда-нибудь сможет преодолеть относительную ограниченность ресурсов 2.Почему реализация принципа уравнительности в распределении благ замедляет рост благосостояния всех гражда...

Гость: Гость:

1. Этот вариант возможен только когда любые научные или технические достижения не будут нуждатся в ресурсах, либо они будут настолько малы, что ими можно будет пренебречь, либо буду иметь возможность востановить потраченый ресур! На пример: энергия ветра, прибоев, солнца... 2. Уточни вопрос!