1.Можно ли надеяться, что прогресс науки и техники когда-нибудь сможет преодолеть относительную ограниченность ресурсов 2.Почему реализация принципа уравнительности в распределении благ замедляет рост благосостояния всех гражда...

Технология
1.Можно ли надеяться, что прогресс науки и техники когда-нибудь сможет преодолеть относительную ограниченность ресурсов 2.Почему реализация принципа уравнительности в распределении благ замедляет рост благосостояния всех граждан страны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Этот вариант возможен только когда любые научные или технические достижения не будут нуждатся в ресурсах, либо они будут настолько малы, что ими можно будет пренебречь, либо буду иметь возможность востановить потраченый ресур! На пример: энергия ветра, прибоев, солнца... 2. Уточни вопрос!
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