Найдите стороны прямоугольника , если его длина в 4 раза больше ширины, а периметр равен 90 см.
Математика
Найдите стороны прямоугольника , если его длина в 4 раза больше ширины, а периметр равен 90 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см ширина прямоугольника, 4х см - длина прямоугольника. По условию известно, что его периметр = 90 см. Составим уравнение: 2(х + 4х) = 90 х + 4х = 45 5х = 45 х = 9 9 см ширина прямоугольника, 4 * 9 = 36 см длина прямоугольника.
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