Найдите стороны прямоугольника , если его длина в 4 раза больше ширины, а периметр равен 90 см.

Математика
Найдите стороны прямоугольника , если его длина в 4 раза больше ширины, а периметр равен 90 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см ширина прямоугольника, 4х см - длина прямоугольника. По условию известно, что его периметр = 90 см. Составим уравнение: 2(х + 4х) = 90 х + 4х = 45 5х = 45 х = 9 9 см ширина прямоугольника, 4 * 9 = 36 см длина прямоугольника.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
определите углы параллелограмма,если один из них в 2 раза меньше другого.
Ответить
Физика
Нужно придумать две задачи на расчет пути и времени движения.
Ответить
Английский язык
Плиз помогите с домашкой Match the verb sounds and the words. 1)stay a)English 2)miss b)holidays 3)teacher c)in Britain 4)get d)fri...
Ответить
Математика
на окружности отметьте 8 точек.Соедините их отрезками,Сколько отрезков получилось?
Ответить
Русский язык
Напиши сочинение на тему "Субботний вечер у нас дома".
Ответить