Напиши сочинение на тему "Субботний вечер у нас дома".
Русский язык
Напиши сочинение на тему "Субботний вечер у нас дома".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В суботту вечером я нахожусь у себя дома.Моя семья готовит вкусный ужин.Я ужинаю и иду играть в Лего с моим братом(сестрой).После этого я иду смотреть ншу семейную передачу.Потом я уставшая и схорошим настроением иду спать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лодка по озеру движется со скоростью 12км\ч.Сколько времени понадобится,чтобы отплыть по реке на 70 км и вернуться назад,если бревно по реке проплы...
Математика
в одном пенале(?)карандашей. сколько карандашей в(?)таких пеналах?подбери числа так чтобы в ответе задачи получилось число которое меньше 18. попро...
Математика
Двигаясь со скоростью 50км/ч, электричка прошла перегон за 12 мин. На сколько надо увеличить скорость, чтобы сократить время прохождения этого пере...
Геометрия
В параллелограмме KMNP угол M=120 градусов ,KM= 8 см, KP=10см.Найдите расстояние от врешин M и P до биссектрисы угла MKP