Напиши сочинение на тему "Субботний вечер у нас дома".

Гость: Гость:

В суботту вечером я нахожусь у себя дома.Моя семья готовит вкусный ужин.Я ужинаю и иду играть в Лего с моим братом(сестрой).После этого я иду смотреть ншу семейную передачу.Потом я уставшая и схорошим настроением иду спать.