в одном пенале(?)карандашей. сколько карандашей в(?)таких пеналах?подбери числа так чтобы в ответе задачи получилось число которое меньше 18. попробуй найти несколько вариантов.
Математика
в одном пенале(?)карандашей. сколько карандашей в(?)таких пеналах?подбери числа так чтобы в ответе задачи получилось число которое меньше 18. попробуй найти несколько вариантов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1, 2 2, 3 3, 4 4 8 2, 2 8, 3 5, 5 3, 2 7, 7 2, 6 2, 2 6, 3 4, 4 3
Гость:
1x3=3 2x3=6 3x3=9 4x3=12 5x3=15 6x3=18
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