в одном пенале(?)карандашей. сколько карандашей в(?)таких пеналах?подбери числа так чтобы в ответе задачи получилось число которое меньше 18. попробуй найти несколько вариантов.

Математика

в одном пенале(?)карандашей. сколько карандашей в(?)таких пеналах?подбери числа так чтобы в ответе задачи получилось число которое меньше 18. попробуй найти несколько вариантов.

Автор: Гость