Весёлый турист отправился на слет, предполагая каждый деньпроходить треть всего пути, чтобы через 3 дня прибыть на место. В первый день он прошел треть пути. Но во второй день, устав, он прошел не треть пути, а треть остатка. И...
Математика
Весёлый турист отправился на слет, предполагая каждый деньпроходить треть всего пути, чтобы через 3 дня прибыть на место. В первый день он прошел треть пути. Но во второй день, устав, он прошел не треть пути, а треть остатка. И в третий день он прошел треть нового остатка. В результате ему осталось пройти еще 32 км. Сколько километров от дома до места слета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-1\3=3\3-1\3=2\3 пути осталось пройти после первого дня туристу 2) 1\3*2\3=2\9 пути прошел турист на второй день 3) 2\3-2\9=6\9-2\9=4\9 пути осталось пройти туристу после второго дня 4) 1\3*4\9=4\27 пути прошел турист на третйи день 5) 4\9-4\27=12\27-4\27=8\27 пути - осталось пройти туристу после третьего дня 6) 8\27 пути становят 32 км 32:8\27=32:8*27=108 км - от дома до места слета ответ: 108 км
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