сократите дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя :42/24

Математика
сократите дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя :42/24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сократите дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя : 42/24 = 2/1
Гость:
сократите дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя : 42/24=7/4=1 3/4  (сокращаем на 6)
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