сократите дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя : 42/24 = 2/1

Гость: Гость:

сократите дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя : 42/24=7/4=1 3/4 (сокращаем на 6)