У хозяйки в бидоне 12 литров молока. Как хозяйке разделить это молоко пополам если у неё есть два бидона 5л и 8л?  

Гость: Гость:

1. Налить 8 л 2. Перелить из 8 л в 5 л, в 8 литровом останется 3 л. 3. Освободить 5 л бидон перелив обратно в 12 л в нем получится 9л. 4. Налить 5 л бидон из 8 л оставшиеся там 3 л. 5. Налить в 8 л бидон из 12 л, в нем останется 1 л. 6. Перелить из 8 л. бидона в 5 л, пока он не заполниться, а т.к. там уже есть 3 литра, то туда перельется 2 литра, т.е. в 8 л бидоне останется 6 л. 7. Перелить из 5 л бидона молоко в 12 л, там оставался 1 л + 5 л = 6 л.