решите пожалуйста задачу срочно надо . К 200гр раствора ,содержащего 24% нитрата калия ,добавили 800мл воды .Определите массовую долю нитрата калия в полученном растворе

Химия

решите пожалуйста задачу срочно надо . К 200гр раствора ,содержащего 24% нитрата калия ,добавили 800мл воды .Определите массовую долю нитрата калия в полученном растворе

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