решите пожалуйста задачу срочно надо . К 200гр раствора ,содержащего 24% нитрата калия ,добавили 800мл воды .Определите массовую долю нитрата калия в полученном растворе
Химия
решите пожалуйста задачу срочно надо . К 200гр раствора ,содержащего 24% нитрата калия ,добавили 800мл воды .Определите массовую долю нитрата калия в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
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m(KNO3)=0.24*200=48г w=48/1000=0.048 или 4,8%
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