На краю леса росла сосна .На сосне было старое гнездо . Вороны жили в нём. Пришла осень. Льют дожди. Лес стоит серый и мрачный .Тихо шумят деревья. 1 в последнем предложении подчеркнуть главны...
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На краю леса росла сосна .На сосне было старое гнездо . Вороны жили в нём. Пришла осень. Льют дожди. Лес стоит серый и мрачный .Тихо шумят деревья. 1 в последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения.2 во втором предложении в словах поставить ударение 3 в словах6 предложения подчеркнуть твёрдые согласные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На краю леса росла сосна. 2) На сосне было старое гнездо. 3) Вороны жили в нём. 4) Пришла осень. 5) Льют дожди. 6) Лес стоит серый и мрачный. 7) Тихо шумят деревья. 1) Главные члены предложения - это подлежащее и сказуемое. Разбор предложения всегда начинают с вопросов (кто?) или (что?) (Что?) деревья - это подлежащее, выраженное существительным (подчёркиваем одной чертой). Деревья (что делают?) шумят - это сказуемое, выраженное глаголом (подчёркиваем двумя чертами). 2) На соснé бЫло стáрое гнездó. 3) Лес стоит серый и мрачный.
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