На  краю   леса  росла  сосна  .На  сосне   было   старое  гнездо . Вороны   жили  в  нём.   Пришла   осень. Льют  дожди.  Лес  стоит  серый  и  мрачный .Тихо  шумят  деревья. 1  в  последнем  предложении   подчеркнуть   главны...

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На  краю   леса  росла  сосна  .На  сосне   было   старое  гнездо . Вороны   жили  в  нём.   Пришла   осень. Льют  дожди.  Лес  стоит  серый  и  мрачный .Тихо  шумят  деревья. 1  в  последнем  предложении   подчеркнуть   главные  члены  предложения.2   во  втором   предложении   в словах    поставить  ударение 3  в  словах6  предложения  подчеркнуть    твёрдые  согласные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На  краю   леса  росла  сосна. 2) На  сосне   было   старое  гнездо. 3) Вороны   жили  в  нём.  4) Пришла   осень. 5) Льют  дожди. 6) Лес  стоит  серый  и  мрачный. 7) Тихо  шумят  деревья.   1) Главные члены предложения - это подлежащее и сказуемое. Разбор предложения всегда начинают с вопросов (кто?) или (что?) (Что?) деревья - это подлежащее, выраженное существительным (подчёркиваем одной чертой). Деревья (что делают?) шумят - это сказуемое, выраженное глаголом (подчёркиваем двумя чертами). 2) На  соснé   бЫло   стáрое  гнездó. 3) Лес  стоит  серый  и  мрачный.
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