На  краю   леса  росла  сосна  .На  сосне   было   старое  гнездо . Вороны   жили  в  нём.   Пришла   осень. Льют  дожди.  Лес  стоит  серый  и  мрачный .Тихо  шумят  деревья. 1  в  последнем  предложении   подчеркнуть   главны...

Гость: Гость:

1) На краю леса росла сосна. 2) На сосне было старое гнездо. 3) Вороны жили в нём. 4) Пришла осень. 5) Льют дожди. 6) Лес стоит серый и мрачный. 7) Тихо шумят деревья. 1) Главные члены предложения - это подлежащее и сказуемое. Разбор предложения всегда начинают с вопросов (кто?) или (что?) (Что?) деревья - это подлежащее, выраженное существительным (подчёркиваем одной чертой). Деревья (что делают?) шумят - это сказуемое, выраженное глаголом (подчёркиваем двумя чертами). 2) На соснé бЫло стáрое гнездó. 3) Лес стоит серый и мрачный.