Химическая лаборатория представляет собой комнату длиной 5 м, шириной 4 м, высотой 3,5 м. Во время ремонта из лаборатории вынесли все оборудование и мебель, кроме тумбочки, в которой стояла банка с 5 кг безводного хлорида меди ...

Химия

Химическая лаборатория представляет собой комнату длиной 5 м, шириной 4 м, высотой 3,5 м. Во время ремонта из лаборатории вынесли все оборудование и мебель, кроме тумбочки, в которой стояла банка с 5 кг безводного хлорида меди (II). Из-за неосторожности эта тумбочка загорелась. Известно, что при нагревании свыше 900оС хлорид меди (II) разлагается с образованием хлорида меди (I). 1) Сколько г хлора выделилось при разложении хлорида меди (II), если в комнате достигнута опасная концентрация хлора, равная 0,5 мг/л воздуха? 2) Какая часть (в % по массе) хлорида меди (II) разложилась, если в комнате достигнута опасная концентрация хлора?

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