Химическая лаборатория представляет собой комнату длиной 5 м, шириной 4 м, высотой 3,5 м. Во время ремонта из лаборатории вынесли все оборудование и мебель, кроме тумбочки, в которой стояла банка с 5 кг безводного хлорида меди ...
Химия
Химическая лаборатория представляет собой комнату длиной 5 м, шириной 4 м, высотой 3,5 м. Во время ремонта из лаборатории вынесли все оборудование и мебель, кроме тумбочки, в которой стояла банка с 5 кг безводного хлорида меди (II). Из-за неосторожности эта тумбочка загорелась. Известно, что при нагревании свыше 900оС хлорид меди (II) разлагается с образованием хлорида меди (I). 1) Сколько г хлора выделилось при разложении хлорида меди (II), если в комнате достигнута опасная концентрация хлора, равная 0,5 мг/л воздуха? 2) Какая часть (в % по массе) хлорида меди (II) разложилась, если в комнате достигнута опасная концентрация хлора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CuCl2 =t= 2CuCl +Cl2 1)V=abc=5*4*3.5=70m^3 1 куб. метр = 1000 литров V=70 000 литров m(Cl2)=0,5*70 000=35000мг=35г 2)2CuCl2--->Cl2 n(Cl2)=35/71=0.49моль n(CuCl2)=0.98моль m(CuCl2)=0.98*134.5=131.81г w=131.81/5000=0.026 или 2.6%
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