При сборке мотора необходимо закрутить 16 гаек. Сколько гаек закручивает бригада рабочих за смену, если в бригаде 21 рабочий, смена длится 7 часов, а за 1 час 7 рабочих собирает 8 моторов?
Математика
При сборке мотора необходимо закрутить 16 гаек. Сколько гаек закручивает бригада рабочих за смену, если в бригаде 21 рабочий, смена длится 7 часов, а за 1 час 7 рабочих собирает 8 моторов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21/7=3 3*8=24мотора собирает бригада за 1 час 24*7=168моторов за смену 168*16=2688гаек за смену
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