Запиши пары слов в таком порядке 1.однокоренные слова.2.формы одного и того же слова.еловый-ельник,дождик-дождиком,трава-травушка,жёлтый-жёлтому,поле-полевой.
Русский язык
Запиши пары слов в таком порядке 1.однокоренные слова.2.формы одного и того же слова.еловый-ельник,дождик-дождиком,трава-травушка,жёлтый-жёлтому,поле-полевой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) еловый-ельник, трава-травушка, поле-полевой 2) дождик-дождиком, желтый-желтому
Гость:
1)еловый-ельник,поле-полевой,трава-травушка. 2)дождик-дождиком,жёлтый-жёлтому.
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