Запиши пары слов в таком порядке 1.однокоренные слова.2.формы одного и того же слова.еловый-ельник,дождик-дождиком,трава-травушка,жёлтый-жёлтому,поле-полевой.

Русский язык

Запиши пары слов в таком порядке 1.однокоренные слова.2.формы одного и того же слова.еловый-ельник,дождик-дождиком,трава-травушка,жёлтый-жёлтому,поле-полевой.

Автор: Гость