Даны два угла стороны которых параллельны. Один из них больше второго на 70%. Найдите каждый угол.

Геометрия
Даны два угла стороны которых параллельны. Один из них больше второго на 70%. Найдите каждый угол.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна 180 градусов a+b=180 градусов б=а+70 а+а+70=180 2а=110 а=55 б=180-55=125      
Гость:
так как стороны углов параллельны, то две пары смежных углов равны, тогда х+х+70=180 2х=180-70 х=110/2 х=55° один угол 55+70=125° второй 
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