Сколькими способами можно разместить 4 учеников на скамейке??
Математика
Сколькими способами можно разместить 4 учеников на скамейке??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4!=24
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