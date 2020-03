Помогите решить задачу в паскале!!!Дана строка S и символ C. определить есть ли символ C в строке S

Гость: Гость:

Паскаль Откомпилирован в: Pascal ABC program z1; uses crt; var s: string; c: char; i: integer; begin write(' Vvedite strocy: '); readln(s); writeln(); write(' Vvedite sivol dl poiska: '); readln(c); writeln(); for i := 1 to length(s) do if s[i] = c then // begin writeln(' Simvol prinadlech stroce = ', s); break; end; if s[i] <> c then writeln(' Simvola net v stroke = ', s); end.