ABCD-параллелограмм, BE перпендикулярно AD. Чему равен угол CBE?

Геометрия
ABCD-параллелограмм, BE перпендикулярно AD. Чему равен угол CBE?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 градусам, т.к. если ВЕ перпендикулярно AD, то ВЕ-высота, а ВС параллельно AD, тогда угол СВЕ равен 90 градусам
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