ABCD-параллелограмм, BE перпендикулярно AD. Чему равен угол CBE?
Геометрия
ABCD-параллелограмм, BE перпендикулярно AD. Чему равен угол CBE?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 градусам, т.к. если ВЕ перпендикулярно AD, то ВЕ-высота, а ВС параллельно AD, тогда угол СВЕ равен 90 градусам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У хозяйки в бидоне 12 литров молока. Как хозяйке разделить это молоко пополам если у неё есть два бидона 5л и 8л?
Геометрия
Химия
решите пожалуйста задачу срочно надо . К 200гр раствора ,содержащего 24% нитрата калия ,добавили 800мл воды .Определите массовую долю нитрата калия...