Двигаясь со скоростью 50км/ч, электричка прошла перегон за 12 мин. На сколько надо увеличить скорость, чтобы сократить время прохождения этого перегона на 2 минуты?
Математика
Двигаясь со скоростью 50км/ч, электричка прошла перегон за 12 мин. На сколько надо увеличить скорость, чтобы сократить время прохождения этого перегона на 2 минуты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант 12 мин = 12/60 = 1/5 часа 50 * 1/5 = 10 км длина перегона 2 мин = 2/60 = 1/30 часа 10 : 1/30 = 300 км/ч скорость электрички для прохождения перегона за 2 мин. 300 - 50 = 250 км/ч Ответ. На 250 км/ч должна увеличить скорость электричка 2 вариант 12 : 2 = 6 в 6 раз должна увеличить скорость электричка 50 * 6 = 300 км/ч 300 - 50 = 250 км/ч.
Гость:
50*0,2=10км 12-2=10мин, это 1/6часа 10:1/6=60км/ч, т.е. скорость нужно увеличить на 60-50=10км
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