Двигаясь со скоростью 50км/ч, электричка прошла перегон за 12 мин. На сколько надо увеличить скорость, чтобы сократить время прохождения этого перегона на 2 минуты?

Математика

Двигаясь со скоростью 50км/ч, электричка прошла перегон за 12 мин. На сколько надо увеличить скорость, чтобы сократить время прохождения этого перегона на 2 минуты?

Автор: Гость