От станции в направлении поселка,расстояние до которого 24 км,вышел пешеход со скоростью 4 км/ч.Через 2 ч навстречу ему из поселка выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч.Через сколько часов после своего выхода пешеход встрети...
Алгебра
От станции в направлении поселка,расстояние до которого 24 км,вышел пешеход со скоростью 4 км/ч.Через 2 ч навстречу ему из поселка выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч.Через сколько часов после своего выхода пешеход встретит велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*4=8 км - прошел пешеход до момента выезда велосипедиста 2) 24-8=16 км -расстояние между пешеходом и велосипедист в момент начала движения велосипедиста 3) 12+4=16 км\час - сумма скоростей пешехода и велосипедиста 4) 16:16=1 час -через столько часов после выезда велосипедиста состоится встреча пешехода и велосипедиста 5)2+1=3 часа - через столько времени осле своего выхода пешеход встретит велосипедиста ответ: через 3 часа
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