В параллелограмме KMNP угол M=120 градусов ,KM= 8 см, KP=10см.Найдите расстояние от врешин M и P до биссектрисы угла MKP
Геометрия
В параллелограмме KMNP угол M=120 градусов ,KM= 8 см, KP=10см.Найдите расстояние от врешин M и P до биссектрисы угла MKP
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