Лодка по озеру движется со скоростью 12км\ч.Сколько времени понадобится,чтобы отплыть по реке на 70 км и вернуться назад,если бревно по реке проплывает за час 2 км?
Математика
Лодка по озеру движется со скоростью 12км\ч.Сколько времени понадобится,чтобы отплыть по реке на 70 км и вернуться назад,если бревно по реке проплывает за час 2 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+2=14км/ч скорость лодки по течению 12-2=10км/ч против течения 70/14+70/10=12часов понадобится
Гость:
12 + 2 = 14 км/ч скорость лодки по течению 12 - 2 = 10 км/ч скорость лодки против течения 70 : 14 =5 ч время на путь по течению 70 : 10 = 7 ч время на путь против течения 7 + 5 = 12 ч времени на путь туда и обратно.
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