Лодка по озеру движется со скоростью 12км\ч.Сколько времени понадобится,чтобы отплыть по реке на 70 км и вернуться назад,если бревно по реке проплывает за час 2 км?

Гость: Гость:

12 + 2 = 14 км/ч скорость лодки по течению 12 - 2 = 10 км/ч скорость лодки против течения 70 : 14 =5 ч время на путь по течению 70 : 10 = 7 ч время на путь против течения 7 + 5 = 12 ч времени на путь туда и обратно.