определите углы параллелограмма,если один из них в 2 раза меньше другого.
Геометрия
определите углы параллелограмма,если один из них в 2 раза меньше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 угол=2х, 2 угол = х. Т.к. углы паралелограмма равны 360 градусов, то 360 = 2х*2+2х 360=6х х=60 2х=120 Ответ: 120,60
Гость:
так как противоположные углы равны, то х+2х=180 3х=180 х=180/3 х=60° одна пара углов 60*2=120° вторая пара или 180-60=120°
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