Нужно придумать две задачи на расчет пути и времени движения.

Гость: Гость:

две машины выехали одновремеенно на встречу друг другу. Скорость первой машины 50 км/ч, а второй на 17 км/ч меньше. Какое расстояние между городами? От Москвы до Воронежа 1000км. Мотоциклист едет 60км/ч. За какое время он проедет этот путь?