Нужно придумать две задачи на расчет пути и времени движения.
Физика
Нужно придумать две задачи на расчет пути и времени движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
две машины выехали одновремеенно на встречу друг другу. Скорость первой машины 50 км/ч, а второй на 17 км/ч меньше. Какое расстояние между городами? От Москвы до Воронежа 1000км. Мотоциклист едет 60км/ч. За какое время он проедет этот путь?
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