на окружности отметьте 8 точек.Соедините их отрезками,Сколько отрезков получилось?

Математика
на окружности отметьте 8 точек.Соедините их отрезками,Сколько отрезков получилось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каждую точку можно соединить отрезком с 7 оставшимися точками, всего 8 отрезков, значит число отрезков должно быть 7*8=56, но при этом мы каждый отрезок считали дважды, так как у отрезка два конца   поэтому получилось 56:2=28 отрезков отвте: 28 отрезков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши сочинение на тему "Субботний вечер у нас дома".
Ответить
Математика
Лодка по озеру движется со скоростью 12км\ч.Сколько времени понадобится,чтобы отплыть по реке на 70 км и вернуться назад,если бревно по реке проплы...
Ответить
Математика
в одном пенале(?)карандашей. сколько карандашей в(?)таких пеналах?подбери числа так чтобы в ответе задачи получилось число которое меньше 18. попро...
Ответить
Математика
Двигаясь со скоростью 50км/ч, электричка прошла перегон за 12 мин. На сколько надо увеличить скорость, чтобы сократить время прохождения этого пере...
Ответить
Геометрия
В параллелограмме KMNP угол M=120 градусов ,KM= 8 см, KP=10см.Найдите расстояние от врешин M и P до биссектрисы угла MKP
Ответить