на окружности отметьте 8 точек.Соедините их отрезками,Сколько отрезков получилось?
Математика
на окружности отметьте 8 точек.Соедините их отрезками,Сколько отрезков получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каждую точку можно соединить отрезком с 7 оставшимися точками, всего 8 отрезков, значит число отрезков должно быть 7*8=56, но при этом мы каждый отрезок считали дважды, так как у отрезка два конца поэтому получилось 56:2=28 отрезков отвте: 28 отрезков
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