на окружности отметьте 8 точек.Соедините их отрезками,Сколько отрезков получилось?

Гость: Гость:

каждую точку можно соединить отрезком с 7 оставшимися точками, всего 8 отрезков, значит число отрезков должно быть 7*8=56, но при этом мы каждый отрезок считали дважды, так как у отрезка два конца поэтому получилось 56:2=28 отрезков отвте: 28 отрезков