Сделать условие: Какие три последовательных числа дают в сумме 147?
Математика
Сделать условие: Какие три последовательных числа дают в сумме 147?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть имеем три последовательных числа:x; x+1; x+2, тогда x+(x+1)+(x+2)=147 3x=144 x= 48 Имеем исходные числа 48 48+1=49 48+2=50
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